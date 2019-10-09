Son Dakika Haberleri: Adana'da sağlığına kavuştu
Son Dakika Sağlık Adana'da sağlığına kavuştu

Adana'da sağlığına kavuştu

11 dakika önce

Adana'da kendisine 8 yıl önce siroz teşhisi konulan 62 yaşındaki Suat Kavasoğlu, doktorunun desteği ve azmiyle hastalığını yendi.

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Adana'da kendisine 8 yıl önce siroz teşhisi konulan 62 yaşındaki Suat Kavasoğlu, doktorunun desteği ve azmiyle hastalığını yendi.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Kavasoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada 13 yıl önce sürekli kaşınma, idrar koyulaşması, köpüklü idrar ve gece uykusuzlukları şikayetleri ile hastaneye başvurduğunu belirtti.

Ancak 3 yıl içinde tedavi için gittiği birçok hastanede doktorlar tarafından hastalığına teşhis konulamadığını anlatan Kavasoğlu, çaresizlik içinde çırpınırken Adana'da kendisine tavsiye edilen Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü'ye giderek muayene olduğunu söyledi.

Kavasoğlu, yapılan tetkiklerden sonra Prof. Dr. Gümürdülü'nün kendisine Hepatit C hastası olduğunu, geç kalınması nedeniyle de hastalığın ilerlediğini ve karaciğer nakline ihtiyaç olabileceğini söylediğini aktardı.

Bunun üzerine uygun karaciğer aramaya başladıklarını anlatan Kavasoğlu, "Biri yaşı küçük olan diğeri de hamile olan kızlarımın ciğerleri uyum sağladı. Ancak birinin yaşından diğeri ise hamile olduğundan yapamadık. Doktorumun 10 yıl süren ilaç tedavisi ve desteği sayesinde Allah'a şükürler olsun ki hastalığımı yendim." dedi.

Tedaviyi gerçekleştiren Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü ise, hastanın kendilerine başvurduğunda halk arasında sarılık olarak bilinen Hepatit C ve erken evre siroz olduğunu kaydetti.

Tedaviye hemen başladıklarını aktaran Gümürdülü şöyle devam etti:

"Yeni çıkan ilaçlarla hastayı tedavi ettik. Hasta bilinçli olduğundan işimiz kolaydı. İlaçlarını düzenli kullandı, tüm uyarılarımızı dikkate aldı. Karaciğer nakli son önerimiz olacaktı. Bunun da hazırlıklarını yaptık. Hastanın kızlarından ikisinin dokuları uyumlu olduğundan karaciğer nakli yapılabilecekti. Ancak, tedaviye güzel cevap verdiğinden buna gerek kalmadı. Hastamız 7 -8 yılda sirozu sildi. Şu anda hastamızı sadece üç ayda bir kontrole davet edip, takip ediyoruz."

Hatay, Adana, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:34 Kaynak: AA
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