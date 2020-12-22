Adana'da sağlık çalışanını bıçaklayan akrabası yakalandı - Son Dakika

Adana'da sağlık çalışanını bıçaklayan akrabası yakalandı

22.12.2020 15:35
Adana'da sağlık çalışanını bıçaklayan akrabası yakalandı, System.String[]

Adana'da akrabası olan sağlık çalışanını iş yerinde bıçaklayan kişi gözaltına alındı.

Adana'da akrabası olan sağlık çalışanını iş yerinde bıçaklayan kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, B.D, teyzesinin kocası Ali Aldatmaz'ın görev yaptığı merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'ndeki Sarıçam Sıtma Savaş Birimi'ne gitti.

Burada henüz belirlenemeyen nedenle Aldatmaz'ı bıçakla yaralayan zanlı B.D, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan yaralı Aldatmaz, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından çalışma başlatan Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, annesinin evine kaçtığını belirlediği zanlı B.D'yi gözaltına aldı.

Osmangazi, Sarıçam, Savaş, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da sağlık çalışanını bıçaklayan akrabası yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cinsel içerikli film stüdyosuna baskın! 15 kadını günde 16 saat çalıştırmışlar BionTech-Pfizer aşısı olan sağlık çalışanları yan etkileri sıraladı: Koluma yumruk yemiş gibi oldum Basılan kıraathanenin sahibinin sözleri şok etti: Abimi koronadan kaybettim, ama virüsün varlığına inanmıyorum Son Dakika: Türkiye'de 6 milyar dolarlık altın rezervi bulundu MAK Danışmanlık son anket sonuçlarını paylaştı! MHP ve HDP baraj altında kalıyor Kim Kardashian bin takipçisine 500 dolar gönderecek Arabada dehşet! Tartıştığı karısını 4 çocuğunun gözü önünde defalarca bıçakladı Ülkeyi sarsan skandal! Kral'ın metresinin binlerce çıplak fotoğrafı ortaya çıktı
Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının adı belli oldu: Comirnaty Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının adı belli oldu: Comirnaty         
15:26
Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a çağrı: Ya özür dile ya da istifa et Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a çağrı: Ya özür dile ya da istifa et         
14:58
Paris Saint-Germain ve Juventus'un tokenları 24 saatte 300 milyon dolarlık işlem hacmiyle rekor kırdı Paris Saint-Germain ve Juventus'un tokenları 24 saatte 300 milyon dolarlık işlem hacmiyle rekor kırdı         
14:44
Barcelona'dan ayrılması beklenen Messi çark etti: Her şey için savaşmak istiyorum Barcelona'dan ayrılması beklenen Messi çark etti: Her şey için savaşmak istiyorum         
14:39
Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm Annesi en yakın arkadaşıyla kaçan genç: Uygunsuz fotoğraflarını, konuşmalarını gördüm         
14:28
Türk-İş'ten TÜİK'in asgari ücret önerisine tepki: Rakamlar ülke gerçeğini yansıtmıyor Türk-İş'ten TÜİK'in asgari ücret önerisine tepki: Rakamlar ülke gerçeğini yansıtmıyor         
13:53
Son dakika: Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam Son dakika: Asgari ücret zammı için 3. toplantı sona erdi! İşte TÜİK'in önerdiği rakam         
13:38
Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi Fenomen gelin adayı Naz Mila, reklam için iç çamaşırlarıyla video çekince takipçileri tepki gösterdi         
11:43
Önce tavuğun boğazını kesti, sonra ateşe attı: Sizin için cinler alemine adak adadım Önce tavuğun boğazını kesti, sonra ateşe attı: Sizin için cinler alemine adak adadım         
11:30
Oktay Kaynarca, Oktay Kaynarca, "Memleketini inkar ediyorsun, yazık" diyen takipçisine sert çıkıştı         
11:05
"Kiralarımla geçiniyorum" diyen Mehmet Ali Erbil evliliğe yeşil ışık yaktı         
10:50
Aşk meyvesi olarak bilinen çarkıfelekten günde 1 tane yiyen akşama kadar sinirlenmiyor Aşk meyvesi olarak bilinen çarkıfelekten günde 1 tane yiyen akşama kadar sinirlenmiyor         
10:41
Sıfır aldığı aynı marka 2 otomobil evinin önünde kendiliğinden yandı Sıfır aldığı aynı marka 2 otomobil evinin önünde kendiliğinden yandı         
10:24
Sosyal medyada viral oldu! Balkonda Sosyal medyada viral oldu! Balkonda "Canım sıkılıyor" diye bağıran vatandaşa komşudan beklenmedik cevap         
10:03
Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden önce öptüler, cenazedeki herkes korona oldu Adana'da fıkra gibi olay! Gömmeden önce öptüler, cenazedeki herkes korona oldu         
09:30
Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi         
18:09
Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 6 il için kar yağışı uyarısı         
17:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2020 15:39:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da sağlık çalışanını bıçaklayan akrabası yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei