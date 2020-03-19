Adana'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

Adana'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek

6 saat önce

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına minnettarlık göstermek isteyen vatandaşlar evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

Adana'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek, System.String[]

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına minnettarlık göstermek isteyen vatandaşlar evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

Sosyal medyadan yapılan duyurular üzerine kentte saat 21.00 olduğunda everinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar alkış tutarak çalışanlara destek verdi.

Vatandaşlardan kimileri ellerindeki tencerelere vururken kimileri de evlerinin lambalarını yakıp söndürdü. Destek sırasında vatandaşlar sözlü olarak da takdirlerini dile getirdi.

Öte yandan, yoldan geçen kimi araçlar da korna çalarak destek verdi.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:54 Kaynak: AA

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