Adana'da sağlık çalışanlarına tam destek - Son Dakika

Adana'da sağlık çalışanlarına tam destek

ADANA - Adana'da saatler 21.00 gösterdiğinde evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar dakikalarca sağlık çalışanlarına alkışlarıyla destek oldu.

Türkiye genelinde saat 21.00'da sağlık çalışanlarına destek için vatandaşlar evlerinin balkonuna çıktı. Adana'nın birçok yerinde ise vatandaştan sağlık çalışanlarına tam destek geldi. Vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkarak dakikalarca alkışlarıyla, lambaları açıp kapatarak ve ıslık çalarak sağlık çalışanlarına destek oldu.