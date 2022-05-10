Adana'da sahipsiz köpeğin bir çocuk ve iki vatandaşa saldırması kameralara yansıdı - Son Dakika
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Adana'da sahipsiz köpeğin bir çocuk ve iki vatandaşa saldırması kameralara yansıdı

10.05.2022 10:31
Adana'da sahipsiz köpeğin bir çocuk ve iki vatandaşa saldırması kameralara yansıdı

Adana'da sahipsiz köpeğin bir çocuk ve iki vatandaşa saldırması, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Adana'da sahipsiz köpeğin bir çocuk ve iki vatandaşa saldırması, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir çocuğun kendisini kovalayan köpekten kaçtığı görülüyor. Köpeğin üzerine atlaması sonucu düşen çocuğa civardaki vatandaşlar yardım ediyor.

Güvenlik kamerası görüntülerinin devamında da aynı köpeğin yolda yürüyen bir erkek ile bir kadına saldırması ve vatandaşların köpeği yakalayıp uzaklaştırması yer alıyor.

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Son dakika haberi... Sokak köpeğinin küçük çocuğa saldırdığı anlar kamerada Son dakika haberi... Sokak köpeğinin küçük çocuğa saldırdığı anlar kamerada Sokak köpeğinin küçük çocuğa saldırdığı anlar kamerada Sokak köpeğinin küçük çocuğa saldırdığı anlar kamerada

Adana Yüregir, Adana, Koza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da sahipsiz köpeğin bir çocuk ve iki vatandaşa saldırması kameralara yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da sahipsiz köpeğin bir çocuk ve iki vatandaşa saldırması kameralara yansıdı - Son Dakika
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