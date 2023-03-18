Adana'da sahipsiz köpeklerin yayaya saldırması kameraya yansıdı - Son Dakika
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Adana'da sahipsiz köpeklerin yayaya saldırması kameraya yansıdı

18.03.2023 10:59
Adana'da sahipsiz köpeklerin yayaya saldırması kameraya yansıdı

Adana'da sahipsiz köpeklerin yayaya saldırması araç kamerasına yansıdı.

Adana'da sahipsiz köpeklerin yayaya saldırması araç kamerasına yansıdı.

Merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı ile Ramazanoğlu Caddesi'nin kesişiminde yaya olarak ilerleyen bir kişi, yolun karşısına geçmek istediği sırada 6 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Köpeklerin saldırısından kurtulmak isteyen vatandaş, geri adım atarak kaçtığı sırada düştü.

Bu sırada kavşakta ışıklarda bekleyen bir sürücü korna çalarak köpeklere doğru manevra yapınca hayvanlar kaçtı.

Köpeklerden kurtulan kişi olay yerinden uzaklaşırken saldırı anı araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da sahipsiz köpeklerin yayaya saldırması kameraya yansıdı - Son Dakika
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