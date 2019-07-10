Adana'da sahte alkol zehirlenmesi: 1 ölü
17 dakika önce
Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti.
Adana Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 02:02 Kaynak: İHA
'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti.
Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Seyhan
Devlet Hastanesine getirilen 1 kişi sevk edildiği Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Balcalı Hastanesinde hayatını kaybetti. Çukurova Üniversitesi
Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle müdahale edilen 3 kişiden 2'si de yoğun bakıma alındı. Durumu ağır olan C.Ç., bugün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakımdaki diğer kişinin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Mersin
'de de son 12 günde metil alkol zehirlenmesiyle hastanelere başvuran 31 kişiden 8'i hayatını kaybetmişti. Niğde
'de de geçen hafta A.A. (54) yine metil alkol zehirlenmesinden yaşamını yitirmişti. - ADANA
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