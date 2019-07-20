Adana'da sahte alkolden bir ölüm daha
1 saat önce
Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan bir kişi daha hayatını kaybetti.
Adana Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:12 Kaynak: İHA
'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan bir kişi daha hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 13 Temmuz Cumartesi günü merkez Seyhan
ilçesi Gürselpaşa Mahallesi
'ndeki evinde rahatsızlanan N.B. adlı kadın, kuzeni tarafından Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü.
Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle özel bir hastaneye sevk edilen kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
N.B'nin cenazesi, Adana Adli Tıp
Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verildi.
Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. - ADANA
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