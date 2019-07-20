Son Dakika Haberleri: Adana'da sahte alkolden bir ölüm daha
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Adana'da sahte alkolden bir ölüm daha

1 saat önce

Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan bir kişi daha hayatını kaybetti.

Adana'da sahte alkolden bir ölüm daha, System.String[]
Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan bir kişi daha hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 13 Temmuz Cumartesi günü merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan N.B. adlı kadın, kuzeni tarafından Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü.

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle özel bir hastaneye sevk edilen kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

N.B'nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verildi.

Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. - ADANA
Gürselpaşa Mahallesi, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:12 Kaynak: İHA
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