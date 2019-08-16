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Adana'da "sahte bekçi" polise yakalandı

34 dakika önce

Adana'da polis ekipleri, durumundan şüphelendiği otomobilde bulunan biri bekçi üniforması giymiş iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'da
Adana'da polis ekipleri, durumundan şüphelendiği otomobilde bulunan biri bekçi üniforması giymiş iki şüpheliyi gözaltına aldı.
Alınan bilgiye göre, Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Kabasakal Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaptıkları denetim sırasında bir akaryakıt istasyonunda bulunan otomobilden şüphelendi.
Ekipler araca yaklaştıklarında içerisinde biri bekçi üniforması giymiş iki kişinin olduğunu gördü. Bekçilerin gece görevli olması nedeniyle durumdan şüphelenen ekipler araçtakilerin kimlik kontrollerini yaptı.
Yapılan incelemede üniformalı Baran Y'nin (22) bekçi olmadığı, üzerinde de kelepçe ve ruhsatsız tabanca bulundurduğu tespit edildi. Yanındaki arkadaşı Onur A'nın (18) üzerinde ise kurusıkı tabanca bulundu.
Durumun bildirildiği Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Şüpheli Baran Y'nin buradaki ifadesinde, bekçilik sınavına girdiğini ancak kazanamadığını, yanında taşıdığı ruhsatsız tabancasına el konulmaması için sınava girdiği dönemde aldığı bekçi üniformasını dışarıya çıkarken giydiğini söylediği iddia edildi.
İşlemlerin ardından şüphelilerden Baran Y. "Kamu görevini usulsüz üstlenme" ve "Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet", Onur A. ise "Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, savcılıkça sorgularının tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.
Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 09:47 Kaynak: AA
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