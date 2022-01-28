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ADANA'DA SAHTE SIVI VE TOZ DETERJAN OPERASYONU - Son Dakika

ADANA'DA SAHTE SIVI VE TOZ DETERJAN OPERASYONU

28.01.2022 10:36
ADANA'DA SAHTE SIVI VE TOZ DETERJAN OPERASYONU

ADANA'da, polisin operasyonunda piyasa değeri 150 bin lira olan bin 777 litre sıvı, 670 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi, E.K. gözaltına alındı.

ADANA'da, polisin operasyonunda piyasa değeri 150 bin lira olan bin 777 litre sıvı, 670 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi, E.K. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı ve Gülbahçesi Mahallesi'ndeki E.K.'ye ait iki depoda sahte deterjan üretildiğini tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, 25 Ocak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Adreslerdeki aramalarda satışa hazır halde piyasa değeri yaklaşık 150 bin lira olan bin 777 litre sahte sıvı deterjan, 670 kilogram sahte toz deterjan, 20 litre sahte şampuan ile sahte deterjan yapımında kullanılan 2 bin 695 kilogram hammadde ele geçirdi. Polis ayrıca 2 bin 921 adet çeşitli markalara ait boş kutu, koli ve kapak ile elektrikli mikser, terazi ve pres makinesine de el koydu. Operasyonda gözaltına alınan depo sahibi E.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

ADANA'DA SAHTE SIVI VE TOZ DETERJAN OPERASYONU
ADANA'DA SAHTE SIVI VE TOZ DETERJAN OPERASYONU
ADANA'DA SAHTE SIVI VE TOZ DETERJAN OPERASYONU
ADANA'DA SAHTE SIVI VE TOZ DETERJAN OPERASYONU
ADANA'DA SAHTE SIVI VE TOZ DETERJAN OPERASYONU

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Emniyet Müdürlüğü, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA'DA SAHTE SIVI VE TOZ DETERJAN OPERASYONU - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADANA'DA SAHTE SIVI VE TOZ DETERJAN OPERASYONU - Son Dakika
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