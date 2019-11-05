Adana'da sahte deterjan operasyonu

Adana'da 2 adrese yapılan baskında 52 bin 502 adet paketlenmiş sahte deterjan ele geçirilirken 2 kişi de gözaltına alındı.

Güvenlik Şube ekipleri, Seyhan İlçesi Gülbahçesi ve Bahçelievler Mahallesi'nde sahte toz deterjan imalatı yapıldığı ihabarını aldı. Adreslere baskın yapan polis, piyasa değeri 325 bin 530 lira olan 52 bin 502 adet paketlenmiş halde sahte deterjan ele geçirdi. Yapılan aramalarda ayrıca, etiketler, hassas terazi, kompresör, barkot makinesi, baskı makinesi, deterjan hammaddesi bulundu. Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.