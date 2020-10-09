Adana'da sahte dolarlarla yakalanan 3 kişiye gözaltı - Son Dakika

ADANA'da piyasaya sahte para sürdüğü öne sürülen 3 şüphelinin adreslerine yönelik düzenlenen operasyonda, 13 adet sahte 100 dolar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde sahte para basan ve dağıtan kişilerin deşifresi ve engellenmesine yönelik başlattığı çalışma kapsamında, piyasaya yüklü miktarda sahte para sürdüğü öne sürülen 3 şüpheli tespit edildi. Savcılığın zanlılar hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından kent merkezinde 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerine ve iş yerlerine baskın yapan polis, 3 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 13 adet 100 dolar olmak üzere, toplam 1300 dolar sahte banknot, 3 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.