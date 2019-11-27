Adana'da internetten kendisini "estetik uzmanı doktor" olarak tanıtıp aralarında hemşirenin de olduğu biri erkek 4 kişiye dudak dolgusu ve botoks yaptığı gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılan ve hırsızlıktan tutuklu bulunduğu cezaevinden kaçan kuaförün "taksirle yaralama" suçundan yargılanmasına devam edildi.



Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hakkında yakalama kararı çıkartılan sanık Soner Gülnaz gelmedi.



Mağdur hemşire Merve Keleş'in katılmadığı duruşmaya avukatı Hatice Uçar geldi.



Avukat Uçar, geçen celse Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nden hemşire Keleş'in yaralanmasıyla ilgili gelen ve yüzünde sabit iz niteliği bulgusunun olmadığı yönündeki rapora itiraz edip yeniden rapor aldırılmasını istedi.



Mahkeme hakimi, sanık Soner Gülnaz'ın savunmasının alınması için hakkında çıkartılan yakalama kararının devamına, ayrıca Adana Cumhuriyet Başsavcılığına sanığın yakalanmasıyla ilgili bilgi verilmesine karar verdi.



Hakim, ayrıca, dudak dolgusu sırasında yaralandığı iddia edilen hemşire Merve Keleş'in, yüzünde sabit iz olup olmadığı, dudaklarda oluştuğu belirtilen fonksiyon bozukluklarının işlev yitimi, işlevde sürekli zayıflama olup olmadığı konularında İstanbul Adli Tıp Kurumundan yeni bir rapor alınmasını kararlaştırdı.



Duruşma, sanık Gülnaz'ın yakalanması ve raporun beklenilmesi için ertelendi.

Dava süreci



Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde hemşire olarak çalışan Merve Keleş, 2017 yılının nisan ayında kendisini medikal estetik doktoru olarak tanıtan kuaför Soner Gülnaz'a dudak dolgusu yaptırmıştı. Gülnaz'ın bu işleminin ardından dudakları aşırı derecede şişen Keleş, tedavi altına alınmıştı.



Hemşire Keleş'in şikayeti ve medyada olayın yer alması üzerine Soner Gülnaz'ın Z.U, G.S. ve eşi C.S'ye de dudak dolgusu ve botoks yaptığı ortaya çıkmıştı.



Yapılan soruşturma sonunda Gülnaz hakkında, "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Daha sonra sanıkla ilgili "dolandırıcılık" ve "taksirle yaralama" suçlarından 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle 2 ayrı dava daha açılarak tüm davalar birleştirilmişti.

Yargılama safhasında, hırsızlık suçundan hakkındaki kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle Adana Açık Ceza İnfaz Kurumundan kaçan sanık yakalanmış ve daha sonra nakledildiği Ağrı'nın Patnos ilçesindeki açık cezaevinde de kaçmıştı.



Adana 3. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan sanığa, Merve Keleş ve Z.U'yu dudaklarına dolgu yaparak dolandırdığı gerekçesiyle 4 yıl, "Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu'na muhalefet" suçundan da 2 yıl olmak üzere 6 yıl hapis ve 4 bin 100 lira da adli para cezası verilmişti. Sanığın "taksirle yaralama" dosyası ise ayrılmıştı.