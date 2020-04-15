Adana'da sahte faturalarla devleti zarara uğrattığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sahte fatura düzenleyerek devleti zarara uğrattığı iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve resmi belgede sahtecilik" yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, son 6 ayda 29 milyon liralık sahte fatura düzenleyerek devleti 4 milyon 400 bin lira zarara uğrattığı iddia edilen F.Y'ye ait 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 25 farklı firmaya ait kaşe, 4 hard disk, 1 cep telefonu, 6 pos cihazı ve çok sayıda evrak ve dokümana el konuldu, F.Y'nin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen evrak ve dijital malzemeler incelenmek üzere Adana İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Kısmına ve Adana Vergi Denetim Kurulu Grup Başkanlığına teslim edildi.