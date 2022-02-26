ADANA'DA SAHTE İÇKİ İMALATHANESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ EVE OPERASYON - Son Dakika
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ADANA'DA SAHTE İÇKİ İMALATHANESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ EVE OPERASYON

26.02.2022 16:03

ADANA'da sahte içki imalathanesine dönüştürülen bir eve yaptığı baskında farklı markalara ait 70 şişe içki, satışa hazır 60 litre sahte içki ile sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

ADANA'da sahte içki imalathanesine dönüştürülen bir eve yaptığı baskında farklı markalara ait 70 şişe içki, satışa hazır 60 litre sahte içki ile sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir evin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğü bilgisine ulaştı. Adrese şok baskın düzenleyen ekiplerin yaptığı aramada farklı markalara ait 70 şişe sahte içki, satışa hazır 60 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 75 litre etil alkol, 134 aroma ve 100 adet boş şişe ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADANA'DA SAHTE İÇKİ İMALATHANESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ EVE OPERASYON
ADANA'DA SAHTE İÇKİ İMALATHANESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ EVE OPERASYON
ADANA'DA SAHTE İÇKİ İMALATHANESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ EVE OPERASYON

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Kaçakçılık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA'DA SAHTE İÇKİ İMALATHANESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ EVE OPERASYON - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADANA'DA SAHTE İÇKİ İMALATHANESİNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ EVE OPERASYON - Son Dakika
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