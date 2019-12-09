Son Dakika Haberleri: Adana'da sahte içki imalathanesine operasyon
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Adana'da sahte içki imalathanesine operasyon

6 saat önce

Adana'da imalathaneye dönüştürülen bir iş yerinde 170 şişe sahte içki ele geçirildi.

Adana'da sahte içki imalathanesine operasyon, System.String[]

Adana'da imalathaneye dönüştürülen bir iş yerinde 170 şişe sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde sahte içki üretildiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekip, 170 şişe sahte rakı, bin boş şişe, bin 500 kapak, 40 bin sahte bandrol, 3 bin etiket ve 3 litre viski aroması ele geçirdi.

Ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:58 Kaynak: AA
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