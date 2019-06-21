Adana'da sahte içki operasyonu
1 saat önce
ADANA'da polis ekiplerinin baskın yaptığı 2 evde, 2 bin 679 litre sahte içki ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:02 Kaynak: DHA
ADANA'da polis ekiplerinin baskın yaptığı 2 evde, 2 bin 679 litre sahte içki ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan
ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki 2 evde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polisler, satışa hazır toplam 2 bin 679 litre sahte içki ele geçirdi. Ev sahipleri L.T. ve A.B.A. gözaltına alındı. Polis
, içkileri imha etti.
- Adana
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