Son Dakika Haberleri: Adana'da sahte içki operasyonu
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Adana'da sahte içki operasyonu

1 saat önce

ADANA'da polis ekiplerinin baskın yaptığı 2 evde, 2 bin 679 litre sahte içki ele geçirdi.

Adana'da sahte içki operasyonu, System.String[]
ADANA'da polis ekiplerinin baskın yaptığı 2 evde, 2 bin 679 litre sahte içki ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki 2 evde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polisler, satışa hazır toplam 2 bin 679 litre sahte içki ele geçirdi. Ev sahipleri L.T. ve A.B.A. gözaltına alındı. Polis, içkileri imha etti.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:02 Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Polis, Adana, Güncel
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