Adana'da sahte içki operasyonu



ADANA'da polis ekiplerinin baskın yaptığı 2 evde, 2 bin 679 litre sahte içki ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki 2 evde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polisler, satışa hazır toplam 2 bin 679 litre sahte içki ele geçirdi. Ev sahipleri L.T. ve A.B.A. gözaltına alındı. Polis, içkileri imha etti.

- Adana