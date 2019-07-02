Adana'da sahte içki operasyonu
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ADANA'da bir eve düzenlenen sahte içki operasyonunda bin litre satışa hazır boğma rakı ile bin litre fermante rakı ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:09 Kaynak: DHA
ADANA'da bir eve düzenlenen sahte içki operasyonunda bin litre satışa hazır boğma rakı ile bin litre fermante rakı ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesindeki Hadırlı Mahallesi'nde bir evde boğma rakı üretildiği ihbarını aldı. İhbar üzerine 1 Haziran günü saat 19.00 sıralarında polis ekipleri eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada satışa hazır bin litre boğma, bin litre de fermante rakı ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.A. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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