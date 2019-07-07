Son Dakika Haberleri: Adana'da sahte içki operasyonu
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Adana'da sahte içki operasyonu

1 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 150 litre sahte içki ele geçirildi, yakalanan zanlı cezaevine gönderildi.

Adana'da sahte içki operasyonu, System.String[]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 150 litre sahte içki ele geçirildi, yakalanan zanlı cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde T.A'nın (69) hazırladığı sahte içkileri pet şişelere doldurarak motosikletle satış yaptığını belirledi.
Bunun üzerine ekipler, yaptıkları çalışmayla şüpheliyi satış yaptığı sırada yakaladı.
Motosiklette ve şüpheliye ait ev ile depoda yapılan aramalarda 150 litre sahte içki ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A. tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:55 Kaynak: AA
Muradiye Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Ceyhan, Adana, Güncel
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