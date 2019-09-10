Son Dakika Haberleri: Adana'da sahte içki operasyonu
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Adana'da sahte içki operasyonu

1 saat önce

ADANA'da polis, şatısa hazır 205 şişe sahte içki ele geçirdi.

Adana'da sahte içki operasyonu, System.String[]
ADANA'da polis, şatısa hazır 205 şişe sahte içki ele geçirdi.
Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz aylarda kentte 12 kişinin sahte içkiden ölmesi üzerine artırdığı denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri, Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir eve düzenledikleri baskında, satışa hazır 205 şişe içki, 10 litre etil alkol ve içki aroması ele geçirdi.  Evde bulunan A.M. ve E.G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:15 Kaynak: DHA
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