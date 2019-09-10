Adana'da sahte içki operasyonu
1 saat önce
ADANA'da polis, şatısa hazır 205 şişe sahte içki ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:15 Kaynak: DHA
ADANA'da polis, şatısa hazır 205 şişe sahte içki ele geçirdi. Adana
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz aylarda kentte 12 kişinin sahte içkiden ölmesi üzerine artırdığı denetimlerini sürdürüyor. Polis
ekipleri, Seyhan
ilçesi Onur Mahallesi'ndeki bir eve düzenledikleri baskında, satışa hazır 205 şişe içki, 10 litre etil alkol ve içki aroması ele geçirdi. Evde bulunan A.M. ve E.G. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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