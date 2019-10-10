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Adana'da sahte içki operasyonu

1 saat önce

ADANA'da 2 ayrı depoya yapılan baskında bin 490 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana'da sahte içki operasyonu, System.String[]

ADANA'da  2 ayrı depoya yapılan baskında bin 490 litre sahte içki ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde 2 depoya baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, bin 490 litre sahte içki ele geçirildi. Depoda bulunan içkiler imha edildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Seyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:40 Kaynak: DHA
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