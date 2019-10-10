Adana'da sahte içki operasyonu
1 saat önce
ADANA'da 2 ayrı depoya yapılan baskında bin 490 litre sahte içki ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:40 Kaynak: DHA
ADANA'da 2 ayrı depoya yapılan baskında bin 490 litre sahte içki ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde 2 depoya baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, bin 490 litre sahte içki ele geçirildi. Depoda bulunan içkiler imha edildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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