Son Dakika Haberleri: Adana'da sahte içki operasyonu
Son Dakika Güncel Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

1 saat önce

Adana'da sahte içki operasyonuAdana'da 2 ayrı depoya yapılan baskında, bin 490 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da 2 ayrı depoya yapılan baskında, bin 490 litre sahte içki ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde 2 depoya baskın düzenledi. Yapılan aramalarda, bin 490 litre sahte içki ele geçirildi. Depoda bulunan içkiler imha edildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:42 Kaynak: DHA
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