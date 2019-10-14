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Adana'da sahte içki operasyonu

1 saat önce

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir manavda tezgah altına gizlenmiş 185 litre sahte içki ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan esnaf tutuklandı.

Adana'da sahte içki operasyonu, System.String[]

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki bir manavda tezgah altına gizlenmiş 185 litre sahte içki ele geçirildi, olayla ilgili gözaltına alınan esnaf tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üreten ve piyasaya sürenlerin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekip, bu kapsamda Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir manavda sahte içki satışı yapıldığını tespit etti.

Manava baskın yapan ekipler, sebze tezgahının altına ve bir odaya gizlenmiş çok sayıda pet şişe ve bidonda 175 litre sahte rakı buldu.

Ele geçirilen sahte içkiyle ilgili esnaf S.G. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemin ardından adliyeye sevk edilen S.G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Çukurova, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:08 Kaynak: AA
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