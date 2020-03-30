Adana'da sahte içki operasyonu - Son Dakika

Adana'da sahte içki operasyonu

ADANA'da, polis tarafından kent genelinde yapılan operasyonlarda, piyasaya sürülmek üzere olan 1750 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Seyhan ve Yüreğir ilçesinde bulunan 2 evde sahte içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Adreslere baskın düzenleyen polis, piyasa değeri 355 bin lira olan 1750 litre sahte içki ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Ele geçirilen içkiler imha edildi.