Adana'da sahte içki operasyonu - Son Dakika

Adana'da sahte içki operasyonu

Operasyonda 130 şişe sahte içki, 15 litre etil alkol, 6 litre viski aroması ele geçirildi

ADANA - Adana polisinin yaptığı operasyonda 130 şişe sahte içki, 15 litre etil alkol, 6 litre viski aroması ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde sahte içki imal edildiği bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine adrese yapılan baskında 130 şişe satışa hazır sahte içki, 110 dolum aparatlı doluma hazır boş şişe, 300 adet değişik markalarda boş viski şişesi, 15 litre etil alkol, 6 litre viski aroması, 0.5 litre gıda boyası, 500 adet viski etiketi, 700 adet viski kapüşonu, 1000 adet viski kapağı, 70 adet yabancı menşeili içki bandrolü ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı. Zanlıların ünlü içki markalarının isimlerini kullanarak satış yaptıkları öne sürüldü. Adliyeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.