Adana'da sahte içki operasyonu - Son Dakika
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Adana'da sahte içki operasyonu

26.02.2022 09:53

Adana'da sahte içki operasyonu Adana polisinin yaptığı operasyonda 70 şişe ve 60 litre sahte içki ele geçirildi Adana polisi, yaptığı operasyonda 70 şişe ve 60 litre sahte içki ele geçirdi.

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana polisinin yaptığı operasyonda 70 şişe ve 60 litre sahte içki ele geçirildi

ADANA - Adana polisi, yaptığı operasyonda 70 şişe ve 60 litre sahte içki ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kentteki bir evin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğü bilgisine ulaştı. Adrese şok baskın düzenleyen ekiplerin yaptığı aramada farklı markalara ait 70 şişe sahte içki, satışa hazır 60 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 75 litre etil alkol, 134 aroma ve 100 adet boş şişe ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis, ayrı bir operasyonda da gümrük kaçağı 3 bin 40 paket de sigara ele geçirdi.

Adana'da sahte içki operasyonu
Adana'da sahte içki operasyonu
Adana'da sahte içki operasyonu

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Adana'da 63 kaçak cep telefonu ele geçirildi Adana'da 63 kaçak cep telefonu ele geçirildi Adana'da 23 milyon 740 bin adet kaçak makaron ele geçirildi Adana'da 23 milyon 740 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da sahte içki operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da sahte içki operasyonu - Son Dakika
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