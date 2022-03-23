Adana'da sahte içki operasyonu... Operasyonda 12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da sahte içki operasyonu... Operasyonda 12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildi

23.03.2022 09:57

Adana'da sahte içki operasyonu... Operasyonda 12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildiADANA Adana'da polisin yaptığı operasyonda 12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildi.

Adana'da sahte içki operasyonu... Operasyonda 12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildi

ADANA Adana'da polisin yaptığı operasyonda 12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri kentte sahte içki olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine harekete geçerek 5 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildi. Olaylarla ilgili 5 zanlı da gözaltına alındı. Polis sahte içkileri imha etti. Zanlılar ise sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da sahte içki operasyonu... Operasyonda 12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildi
Adana'da sahte içki operasyonu... Operasyonda 12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildi
Adana'da sahte içki operasyonu... Operasyonda 12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildi
Adana'da sahte içki operasyonu... Operasyonda 12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildi
Adana'da sahte içki operasyonu... Operasyonda 12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildi
Adana'da sahte içki operasyonu... Operasyonda 12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildi
Adana'da sahte içki operasyonu... Operasyonda 12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildi
Adana'da sahte içki operasyonu... Operasyonda 12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildi
Adana'da sahte içki operasyonu... Operasyonda 12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildi

YORUMLAR
500
ADANA'DA 12 BİN 187 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ ADANA'DA 12 BİN 187 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ Adıyaman'da evde sahte içki üretimine tutuklama Adıyaman'da evde sahte içki üretimine tutuklama

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da sahte içki operasyonu... Operasyonda 12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
10:23 Isınmak için girdiği trafodan yanarak çıktı! Akıma kapılan gencin yardım çığlığı yürek parçaladı: Ölüyorum ağabey
10:16 Ablası tutuklanan Ciciş Kardeşler'den Esra, o akşam balıkçıda yemek yedi
10:15 Son Dakika: 2021'de işsiz sayısı 121 bin kişi azalmış! Yeni sayı 3 milyon 919 bin kişi
10:12 Norveçliye sorulan "Coğrafya kader midir?" sorusunun cevabı gündem oldu: Burada şımarıklar mutsuz olur
10:09 Transfer için savaşacaklar! Beşiktaş ve Galatasaray, Süper Lig'in golcüsü için girişimde bulundu
10:06 Rus Albay Albay Alexei Sharov, Mariupol'da öldürüldü
09:44 Yıllar önce Avrupa'da ilk Tesla fabrikasını açan Elon Musk'ın o halini görenler tanıyamadı!
09:37 Amasya'da 17 kişinin yaralandığı kazada minibüs tarım işçilerini taşıyordu!
09:30 Son dakika! Doğal gaz tüketim desteği ödemeleri başladı
08:58 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 10:28:48. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da sahte içki operasyonu... Operasyonda 12 bin 187 litre ve 83 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement