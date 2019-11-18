Son Dakika Haberleri: Adana'da sahte içki üretiminde kullanılan kimyasal ürünler ele geçirildi
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Adana'da sahte içki üretiminde kullanılan kimyasal ürünler ele geçirildi

6 saat önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sahte içki imalatında kullanılan ürünler ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

Adana'da sahte içki üretiminde kullanılan kimyasal ürünler ele geçirildi, System.String[]

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sahte içki imalatında kullanılan ürünler ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, sahte içki üretimine karşı yürüttüğü çalışma kapsamında Yeşiloba Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Aramalarda 50 miligramlık 4 bin 560 şişede ve bidonlarda 30 litre viski aroması, 200 litre gliserin, 50 litre anason, 52 yoğunluk ölçer ve 90 enjektör ele geçirildi.

Ekipler, R.D. ve M.K'yi gözaltına aldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:24 Kaynak: AA
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