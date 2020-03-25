Adana'da sahte içki ürettiği iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika

Aramada sahte içki yapımında kullanılan 150 kit, 27 litre etil alkol, 1 litre anason ve 0,25 litre gliserin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiği öne sürülen iş yerine operasyon düzenledi.

Adana 'da iş yerinde sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

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