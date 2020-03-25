Adana'da sahte içki ürettiği iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika

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Adana'da sahte içki ürettiği iddia edilen zanlı yakalandı
6 saat önce
Adana'da iş yerinde sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Adana'da iş yerinde sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiği öne sürülen iş yerine operasyon düzenledi.
Aramada sahte içki yapımında kullanılan 150 kit, 27 litre etil alkol, 1 litre anason ve 0,25 litre gliserin ele geçirildi.
Operasyonda şüpheli A.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:00 Kaynak: AA
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