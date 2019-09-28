Adana'da sahte içki ve kaçak sigara operasyonu

Adana'da, 13 şişe sahte içki, 27 litre etil alkol ile gümrük kaçağı 3 bin 126 paket sigara ve 83 kilogram tütünün ele geçirildiği operasyonda, 6 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık suçlarına yönelik kent genelinde operasyon düzenledi.

Ekipler, kaçak içki imalathanesi bulunduğunu belirlediği merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlediği operasyonda, 13 şişe sahte içki, 27 litre etil alkol, 96 boş şişe buldu, şüpheli B.A'yı gözaltına aldı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınında durdurulan üç araç ile Seyhan ilçesi Sümer ve Yeşilyurt mahallelerindeki iki adreste yapılan aramada da gümrük kaçağı 3 bin 126 paket sigara, 83 kilogram tütün, 14 kilo 750 gram nargile tütünü, 120 puro, 5 bin 360 doldurulmuş makaron, 83 bin boş makaron ile 5 sigara dolum makinesi ele geçirildi, 5 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.