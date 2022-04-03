Adana'da sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 10 zanlı yakalandı - Son Dakika

Adana'da düzenlenen sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretilen ve kaçak ürün bulunduğunu belirlediği bazı adres ve araçlara yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, adreslerde ve araçlarda yaptıkları aramalarda 870 litre sahte içki, kaçak 15 bin 570 paket sigara, 40 bini tütünle doldurulmuş 730 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 48 kilogram kıyılmış tütün, 42 kilogram nargile tütünü, 2 sigara dolum makinesi ve 38 cep telefonu ele geçirdi.

Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında bir tırda yapılan arama da polis kamerasına yansıdı. Görüntülere göre ekipler, şüphelendikleri tırdaki konteyneri kriko yardımıyla kaldırdıklarında altına gizlenmiş kaçak sigaralarla karşılaşıyor.