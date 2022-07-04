Adreslerde yapılan aramalarda, 319 şişe sahte içki ile kaçak 3 bin 637 paket cinsel içerikli ürün ve 34 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği iki adrese operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika: Sahte içki ve kaçak ürün operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.