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Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonlarında 6 zanlı yakalandı - Son Dakika

Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

21.02.2022 10:04
Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

Adana'da 1892 litre sahte içki ile gümrük kaçağı 6 bin 622 cinsel ürün ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 1892 litre sahte içki ile gümrük kaçağı 6 bin 622 cinsel ürün ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve kaçak ürün bulunduğunu belirledikleri dört adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 1892 litre sahte içki, 5 bin 100 sahte içki etiketi ve bandrolü ile gümrük kaçağı 6 bin 622 cinsel ürün ele geçirdi.

Polis, 6 zanlıyı gözaltına aldı.

Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonlarında 6 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonlarında 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
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