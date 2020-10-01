Sahte içki ve kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Adana'da düzenlenen operasyonda 4 bin 30 litre sahte içki ile kaçak 220 bin makaron ve 118 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiğini ve kaçak ürünlerin bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesindeki 2 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, yapım aşamasında ve satışa hazır 4 bin 30 litre sahte içki ile kaçak 220 bin makaron ve 118 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.