Adana'da sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 760 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 760 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 760 litre etil alkol ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 760 litre etil alkol ele geçirildi, gözaltına alınan iki şüpheli serbest bırakıldı.

Adana'da sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 760 litre etil alkol ele geçirildi, System.String[]

Adana'da sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 760 litre etil alkol ele geçirildi, gözaltına alınan iki şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bir minibüsü durdurarak arama yaptı. Minibüste sahte içki yapımında kullanıldığı belirlenen 2 bin 760 litre etil alkol bulundu.

Gözaltına alınan M.B. ve M.G, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Barbaros Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:50 Kaynak: AA
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