Adana'da sahte içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi - Son Dakika

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Adana'da sahte içki yapımında kullanılan aroma ele geçirildi
6 saat önce
Adana'da sahte içki yapımında kullanılan 720 şişe ve 30 litre aroma ile 1350 sahte viski etiketi ele geçirildi.
Adana'da sahte içki yapımında kullanılan 720 şişe ve 30 litre aroma ile 1350 sahte viski etiketi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Belediyevleri Mahallesi'nde bir adrese sahte içki malzemeleri sattığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada, 720 şişe ve 30 litre aroma ile 1350 sahte viski etiketi ele geçirildi.
Polis, şüpheliler M.D. ve B.K'yı gözaltına aldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:06 Kaynak: AA
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