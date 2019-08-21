Adana'da sahte nargile tütünü imalathanesine operasyon
1 saat önce
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sahte nargile tütünü üretilen adrese operasyon düzenlendi, bir kişi gözaltına alındı.
Adana Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:33 Kaynak: AA
'nın merkez Seyhan
ilçesinde sahte nargile tütünü üretilen adrese operasyon düzenlendi, bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, yaptıkları çalışmayla, Yeşilevler Mahallesi'ndeki bir adreste sahte nargile tütünü üretildiğini belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramada sahte nargile tütünü üretiminde kullanılan 266 kilogram gümrük kaçağı tütün, 50 litre aroma, 8 bin etiket, 2 bin 500 ambalaj, 8 kilogram satışa hazır sahte nargile tütünü ile üretim ve paketlemede kullanılan makineler ele geçirdi. Polis
ekipleri, olayla ilgili Suriye
vatandaşı bir kişiyi gözaltına aldı.
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