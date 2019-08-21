Son Dakika Haberleri: Adana'da sahte nargile tütünü imalathanesine operasyon
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da sahte nargile tütünü imalathanesine operasyon

1 saat önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sahte nargile tütünü üretilen adrese operasyon düzenlendi, bir kişi gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sahte nargile tütünü üretilen adrese operasyon düzenlendi, bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla, Yeşilevler Mahallesi'ndeki bir adreste sahte nargile tütünü üretildiğini belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler, aramada sahte nargile tütünü üretiminde kullanılan 266 kilogram gümrük kaçağı tütün, 50 litre aroma, 8 bin etiket, 2 bin 500 ambalaj, 8 kilogram satışa hazır sahte nargile tütünü ile üretim ve paketlemede kullanılan makineler ele geçirdi.
Polis ekipleri, olayla ilgili Suriye vatandaşı bir kişiyi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğü, Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 09:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Jandarma Genel Komutanı Çetin: Dağlar teröristlerden tamamen temizlendi
Milyon euroluk vurgunun zanlısı eğlenirken yakalanmış Kadıköy'deki kayyum protestosunda esnafı bıçaklayan zanlı HDP binasında yakalandı İBB su baskınlarını önlemek için şehir genelinde mazgalları açık tutuyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 11:25:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da sahte nargile tütünü imalathanesine operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]