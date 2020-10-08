Adana'da sahte para operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Adresinde bulunamayan bir zanlı ise aranıyor.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para sürdüğünü belirlediği 3 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Meteoroloji'den, İstanbul'un da içinde olduğu 7 il için dolu ve fırtına uyarısı