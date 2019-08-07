Son Dakika Haberleri: Adana'da sahte para operasyonu
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Adana'da sahte para operasyonu

2 saat önce

Adana'da üzerlerinde 100 liralık 34 sahte banknot ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Adana'da sahte para operasyonu, System.String[]
Adana'da üzerlerinde 100 liralık 34 sahte banknot ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla iki kişinin piyasaya sahte banknot sürmeye çalıştığını belirledi.
Ekipler, şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili takibe alıp merkez Seyhan ilçesinde kavşakta durdurdu.
Şüpheliler M.A. ve S.B'nin üzerini arayan ekipler, 100 liralık 34 sahte banknot buldu.
Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:57 Kaynak: AA
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