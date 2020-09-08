Adana'da sahte peynir operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Ele geçirilen 260 kilogram peynir imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aladağ ilçesinde seyyar satıcı olarak peynir satan kişilerin vatandaşları dolandırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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