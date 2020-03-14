Adana'da sahte plaka operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da sahte plaka operasyonu - Son Dakika

Adana'da sahte plaka operasyonu

6 saat önce

Adana'da polisin yaptığı operasyonda 363 adet sahte plaka ele geçirildi.

Adana'da sahte plaka operasyonu, System.String[]

Adana'da polisin yaptığı operasyonda 363 adet sahte plaka ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekiplerine Ankara'dan Adana'ya kargo ile sahte plaka getirildiği ihbarı geldi. Polis, ihbarda sahte plaka satışı yaptığı öne sürülen iş yerini takibe aldı. Bir süre sonra da iş yerine baskın yaparak 363 adet sahte plaka ele geçirdi. Polis, operasyonda H.M.S., yeğeni T.S. ve onun arkadaşları H.Ş.ve H.İ.Y.'yi gözaltına aldı. Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete getirildi. İş yeri sahibi H.M.S.'nin ifadesinde sahte plaka işini yeğeni ve arkadaşlarının yaptığını, kendisinin bu olaya dahili olmadığını söylediği öne sürüldü. Yeğeni T.S. ile arkadaşı H.Ş.'nin ise kendilerinin bu işi yapmadığını H.İ.Y.'nin yaptığını ileri sürdü. H.İ.Y.'de önce suçlamayı kabul edip daha sonra sadece kendisinin yapmadığını arkadaşlarıyla birlikte yaptığını söylediğini öne sürdüğü öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılar adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Ankara, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:03 Kaynak: İHA
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