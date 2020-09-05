Adana'da sahte plaka takılı otomobil terk edilmiş halde bulundu - Son Dakika

Adana'nın Seyhan ilçesinde üzerinde sahte plaka olduğu belirlenen otomobil terk edilmiş vaziyette bulundu.

Aydınlar Mahallesi'nde polis ekipleri durumundan şüphe edilen park halindeki otomobilde inceleme yaptı.

Ekipler, otomobilin gerçek plakasının üzerine çift taraflı bantla sahte plaka yapıştırıldığını tespit etti.

Sahte plakayı takan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada oto kiralama şirketine ait olduğu belirlenen aracın kiraya verildiği belirlendi.