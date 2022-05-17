Adana'da sahte senetle dolandırıldığını öne süren kadından suç duyurusu - Son Dakika
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Adana'da sahte senetle dolandırıldığını öne süren kadından suç duyurusu

17.05.2022 16:06
Adana'da sahte senetle dolandırıldığını öne süren kadından suç duyurusu

Adana'da, kiracısının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gönderdiği çiçeğin teslim tutanağını imzalatma bahanesiyle kendisine sahte senet imzalattırıldığını öne süren kadın suç duyurusunda bulundu.

Adana'da, kiracısının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gönderdiği çiçeğin teslim tutanağını imzalatma bahanesiyle kendisine sahte senet imzalattırıldığını öne süren kadın suç duyurusunda bulundu.

Şükran Candan'ın avukatının Adana Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, müvekkili aleyhine kiracısı Halil B'nin sahte senet aracılığıyla yaklaşık 1,5 milyon lira tutarla icra takibi başlattığını iddia edildi. Dilekçede, Candan ile Halil B'nin daha önceden hiçbir tanışıklığının olmadığı, Candan'ın oğlu aracılığıyla geçen yıl 20 Aralık'ta merkez Çukurova ilçesindeki dairesini Halil B'ye kiraladığı belirtildi.

Halil B. tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Candan'a çiçek gönderildiği ve "Teslim alındığınıza dair imza atmanız gerekiyor." denildiği ve bu bahaneyle sahte senet imzalattırıldığı ileri sürülen dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Hayatın olağan akışına göre hiçbir borçlu, senedi teslim aldığına dair senet üzerine bir ibarede bulunmaz. Bu ibare dahi tek başına senedin 'resmi belgede sahtecilik' ve 'dolandırıcılık' suçları işlenerek düzenlendiğini ve Şükran Candan'ın borçlu olmadığını gösterir. Bu nedenle Şükran Candan'ın, Halil B'ye borçlu olmadığını tespitine, müvekkilimin davacıya borçlu olmadığı için ilerde mağdur olmasını engellemek amacıyla Adana Genel İcra Dairesince takibin durdurulmasına, 28 Şubat tarihli 95 bin dolar bedelli senedin iptaline, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygıyla arz ve talep ediyorum."

Dilekçede, Halil B. hakkında "dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" ile varsa eylemlerine uyan başka suçlardan kamu davası açılması da istendi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da sahte senetle dolandırıldığını öne süren kadından suç duyurusu - Son Dakika


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