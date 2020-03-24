Adana'da sahte temizlik maddesi ve kişisel bakım ürünü operasyonu - Son Dakika

Adana'da sahte temizlik maddesi ve kişisel bakım ürünlerinin ele geçirildiği operasyonda bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekiplerince, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir depoya, sahte temizlik maddesi ve kişisel bakım ürünü üretildiği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Ekiplerin depoda yaptığı aramalarda, sahte 7 bin 650 litre gül suyu, 7 bin 521 kilogram deterjan, 625 litre kolonya, 125 litre aseton, bin 102 kutu şampuan ve 511 kutu krem ele geçirildi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.