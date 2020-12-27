Adana'da sahte ve kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

ADANA'da polis ekiplerince yılbaşı öncesi 3 eve yapılan baskında, bin 420 litre sahte içki, 430 litre etil alkol, 105 şişe ve 55 litre kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, sahte içki imalathanesine dönüştürülmüş 1 ev ve kaçak içki bulunduğu öğrenilen 2 eve baskın yaptı. Adreslere baskın yapan ekipler, bin 420 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan 430 litre etil alkol, 105 şişe gümrük kaçağı içki ile pet şişelere doldurulmuş 55 litre kaçak içki ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.