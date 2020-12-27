Adana'da sahte ve kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Adana'da sahte ve kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı

27.12.2020 10:31
Adana'da sahte ve kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

ADANA'da polis ekiplerince yılbaşı öncesi 3 eve yapılan baskında, bin 420 litre sahte içki, 430 litre etil alkol, 105 şişe ve 55 litre kaçak içki ele geçirildi.

ADANA'da polis ekiplerince yılbaşı öncesi 3 eve yapılan baskında, bin 420 litre sahte içki, 430 litre etil alkol, 105 şişe ve 55 litre kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, sahte içki imalathanesine dönüştürülmüş 1 ev ve kaçak içki bulunduğu öğrenilen 2 eve baskın yaptı. Adreslere baskın yapan ekipler, bin 420 litre sahte içki, içki yapımında kullanılan 430 litre etil alkol, 105 şişe gümrük kaçağı içki ile pet şişelere doldurulmuş 55 litre kaçak içki ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Adana'da sahte ve kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
Adana'da sahte ve kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
Adana'da sahte ve kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı
Adana'da sahte ve kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı

Kaçak İçki, Kaçakçılık, Polis, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adana'da sahte ve kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kıskançlık krizine girdi! Kocasını oklavayla dövüp kolunu ısırdıktan sonra sokağa attı CHP'li Muğla Milletvekilinin Pınar Gültekin'in babasını davadan vazgeçirmek için aradığı iddia edildi Ünlü manken, evinde baktığı transseksüel arkadaşı tarafından ihanet uğradı! Hayvanlarını bile çalmış CNN Türk canlı yayınında Hakan Bayrakçı'nın kullandığı 'Nah' ifadesi tartışma yarattı Ataşehir'de bir kişi kılıçla taksi durağına saldırdı Fenomen '1 Milyon Mehmet', Demet Akalın ve Alişan'ın programında stüdyodan karga tulumba dışarı çıkarıldı Ünlü model Demi Rose'un derin dekolteli Noel pozları takipçilerini mest etti Selda Bağcan'ın "Açık giyinmeyi sevmiyorum" sözlerine oyuncu Şebnem Bozoklu'dan tepki
Bülent Ersoy'dan ÇYDD'ye sert eleştiri: Benim iyi niyetimi reklam aracı olarak kullandıklarını hissettim Bülent Ersoy'dan ÇYDD'ye sert eleştiri: Benim iyi niyetimi reklam aracı olarak kullandıklarını hissettim         
10:27
Son Dakika! Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Elazığ'da 5,3 büyüklüğünde deprem         
09:47
Sanal alışveriş merkezleri geliyor: İlk etapta 6 bin kişiye istihdam sağlayacak Sanal alışveriş merkezleri geliyor: İlk etapta 6 bin kişiye istihdam sağlayacak         
09:37
Son Dakika! Şemdinli'deki bir üs bölgesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu Son Dakika! Şemdinli'deki bir üs bölgesinde çığ düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu         
09:10
Çin aşısı yaptıran Prof. Dr. Özlenen Özkan: Belirgin bir sağlık sorunum olmadı Çin aşısı yaptıran Prof. Dr. Özlenen Özkan: Belirgin bir sağlık sorunum olmadı         
07:50
Kısıtlamada taksiyle gezmeye çıkan 6 gencin bahanesi pes dedirtti: Canımız sıkıldı, çıktık Kısıtlamada taksiyle gezmeye çıkan 6 gencin bahanesi pes dedirtti: Canımız sıkıldı, çıktık         
02:36
Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi Yıllar önce işlenen cinayetin şüphelisi, kısıtlamada yakayı ele verdi         
23:16
Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti Arkadaşını öldüren 'Süpermen' kıyafetli zanlı, olayı örtbas etmek için iki kişiyi daha katletti         
21:54
Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah, şuna bak Canlı yayının bittiğini sanan İlber Ortaylı'dan Cansu Canan Özgen'e: Maşallah, şuna bak         
17:20
Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı         
16:49
İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada İşinden evine giden kadın bisikletli saldırgan tarafından başından vuruldu! Korkunç anlar kamerada         
16:28
Genç kadın, Genç kadın, "Kıyafetin uygunsuz" denilerek gittiği restorandan kovuldu         
16:08
Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti Efsane futbolcunun kızı Bianca Gascoigne, iç çamaşırlı pozuyla nefesleri kesti         
15:42
Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor Köpeğe şiddeti sosyal medyadan ifşa eden dernek başkanının 2 yıla kadar hapsi isteniyor         
13:25
Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler Bir tarafta acı, bir tarafta şov! Engin Nurşani'nin cenazesinde tabutla hatıra fotoğrafı çektirme yarışına girdiler         
13:03
Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı Hafter'den Türkiye'ye yönelik küstah sözler! Tüm kuvvetleri Türk askerine karşı savaşa çağırdı         
09:39
Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu Eski Survivor yarışmacısı Anıl Tetik, Savaşçı dizisine dahil oldu         
09:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2020 10:41:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana'da sahte ve kaçak içki operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei