Adana'da saka kuşu avlayan kişiye 26 bin 83 lira ceza uygulandı.
Karaisalı ilçesi Salbaş mevkisinde saka kuşu avcılığı yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Ekipler, durumundan şüphelendiği motosikletli kişiyi durdurdu. Motosiklette tuzak, ses cihazı ve kafes içerisinde 25 saka kuşu ele geçirildi.
Kaçak avlanan kişiye 26 bin 83 lira ceza kesildi.
Kuşlar, ekiplerce doğal ortamına bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adana'da saka kuşu avlayan kişiye 26 bin 83 lira ceza kesildi - Son Dakika