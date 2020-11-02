Şalvar giyen belediye başkanı karakılçık buğdayı ekti - Son Dakika

Şalvar giyen belediye başkanı karakılçık buğdayı ekti

02.11.2020 12:01

Adana'nın Pozantı ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Çay, şalvarını giyerek en eski buğday çeşitlerinden karakılçığın ekimini yaptı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Çay, şalvarını giyerek en eski buğday çeşitlerinden karakılçığın ekimini yaptı.

Çay, ilçeye bağlı Yazıcak Mahallesi'nde bulunan 6 dönümlük belediye arazisinde eşi, çocuğu ve kayınpederinin yanı sıra başkan yardımcısı ve birim müdürleriyle buğday tohumlarını toprakla buluşturdu.

Burada açıklamada bulunan Çay, üretken belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını söyledi.

Ekilen karakılçık buğdayları hasat edildikten sonra bir kısmını tohumluk olarak ayıracaklarını, kalanını da bulgur yapacaklarını ifade eden Çay, bunların da Çukurova Kalkınma Ajansı desteğiyle kısa süre sonra hizmete açılacak olan sebze meyve kurutma ve paketleme merkezinde satışa sunulacağını kaydetti.

Şalvar giyen belediye başkanı karakılçık buğdayı ekti
Şalvar giyen belediye başkanı karakılçık buğdayı ekti
Şalvar giyen belediye başkanı karakılçık buğdayı ekti
Şalvar giyen belediye başkanı karakılçık buğdayı ekti

Pozantı, Buğday, Adana, Çay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şalvar giyen belediye başkanı karakılçık buğdayı ekti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Diyanet, Kılıçdaroğlu'nun avukatının hakaretini yargıya taşıyor Fatih Terim, Mbaye Diagne'yi takımdan gönderme kararı aldı Microsoft çalışanının İzmir depremi sonrası yaptığı "hak ettiniz" paylaşımı tepkilere yol açtı Metrobüste "Kız arkadaşıma yan baktın" kavgasında bıçaklar çekildi! O anlar kamerada Enkazdan 10 saat sonra kurtarılan 15 yaşındaki Günay, enkaz altında görüntü çekmiş 20 TL karşılığında korsan taşımacılık! Elektrikli bisiklette balık istifi yolculuk, görenleri hayrete düşürdü Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi
Son Dakika! Bakan Pekcan: Ekim ayında ihracat rekoru kırıldı Son Dakika! Bakan Pekcan: Ekim ayında ihracat rekoru kırıldı         
12:17
Şarkıcı Ebru Polat, partilere katılanlara küfür ederek tepki gösterdi Şarkıcı Ebru Polat, partilere katılanlara küfür ederek tepki gösterdi         
12:09
Taburcu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karantina süreci bitince depremin olduğu İzmir'e gidecek Taburcu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karantina süreci bitince depremin olduğu İzmir'e gidecek         
11:49
Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti         
11:43
Son Dakika! 83 kişinin hayatını kaybettiği İzmir'de 68 saat sonra bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı Son Dakika! 83 kişinin hayatını kaybettiği İzmir'de 68 saat sonra bir kişi daha enkazdan sağ çıkarıldı         
11:29
Kayserispor, Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmek istiyor Kayserispor, Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmek istiyor         
11:12
Son Dakika! Yeni haftaya rekor kırarak başlayan dolar 8,40 TL'den işlem görüyor Son Dakika! Yeni haftaya rekor kırarak başlayan dolar 8,40 TL'den işlem görüyor         
10:27
Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim         
10:17
Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor         
09:47
Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu         
09:33
Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu         
09:01
Şarkıcı Sevda Demirel kadın koruma tuttu Şarkıcı Sevda Demirel kadın koruma tuttu         
08:54
78 yaşındaki yaşlı kadının feci ölümü! 8'inci kattan düşerek hayatını kaybetti 78 yaşındaki yaşlı kadının feci ölümü! 8'inci kattan düşerek hayatını kaybetti         
08:24
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı         
07:56
Çocuk gelin düğünü, polis baskınıyla karakolda sonlandı Çocuk gelin düğünü, polis baskınıyla karakolda sonlandı         
00:21
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 12:36:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şalvar giyen belediye başkanı karakılçık buğdayı ekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei