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Adana'da samanlıkta 10 kilo 370 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da samanlıkta 10 kilo 370 gram esrar ele geçirildi

28.12.2021 19:45
Adana'da samanlıkta 10 kilo 370 gram esrar ele geçirildi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, bir evin samanlığında 10 kilo 370 gram esrar bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, bir evin samanlığında 10 kilo 370 gram esrar bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçeli Mahallesi'nde 2 kişinin ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramada, saman balyaları arasına gizlenmiş 10 kilo 370 gram esrar ile 2 kök kenevir ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Gökçeli, Adana, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da samanlıkta 10 kilo 370 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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