Adana'da sanayi çalışanlarına antikor testi yapılıyor - Son Dakika

ADANA'da koronavirüs salgınındaki normalleşme sürecinde, sanayi çalışanlarına antikor testi yapılmaya başlandı. Adana Sanayi Odası (ADASO) iş birliğinde yapılan antikor tarama testleri, çalışanların numuneleri işletmelerde alınarak gerçekleştiriliyor.
Hiçbir semptom göstermediği halde taşıyıcı olan ve hastalığı fark etmeden atlatan kişilerin tespit edilmesinin hedeflendiği antikor tarama testleri, ADASO koordinasyonunda yapılmaya başlandı. İlk testler, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atila Menevşe, ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Kaya ile çalışanlara yapıldı.
Türkiye'nin koronavirüs pandemisi ile ciddi bir mücadele verdiğini ve bunu da en iyi şekilde sürdürdüğünü belirten Kıvanç, "Adana'da sanayicilere yönelik gerekli taramalara başladık. Benim buradaki genel mesajım herkes için sosyal mesafenin korunması, maskelerin takılması ve hijyen kurallarına uyulması. Ancak bu süreçte böyle baş edebiliriz. Tüm sanayicilerimizi bu tarama testini yaptırmaları için davet ediyoruz. Bunun kendilerine büyük fayda sağlayacağı ve tüm sanayi için önemli olduğunu belirtmek istiyorum" diye konuştu.